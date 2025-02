Újabb ördögi tervet eszelt ki Brüsszel Oroszország ellen, de az európai gazdák bánhatják csak igazán

Az uniós műtrágyagyártók az Európai Bizottság által nemrégiben javasoltnál szigorúbb vámokat követelnek az Oroszországból származó behozatalra – számolt be róla a Financial Times (FT). A döntés azonban újabb válságba sodorhatja az uniós agrárszektort, amely már így is szenved Brüsszel elhibázott zöldpolitikájától.

A hét elején az Európai Bizottság úgy döntött, hogy nyártól kezdődően tonnánként 40-45 eurós kiegészítő vámot kellene fizetni az orosz műtrágyaimportra. Emellett az uniós bürokraták megállapodtak abban is, hogy a következő három évben tonnánként 315-430 euróra emelnék a büntetővám végső összegét. Jelenleg az Oroszországból és Fehéroroszországból származó műtrágyaimportra már érvényben van egy 6,5 százalékos büntetővám is.

A tervről még szavaznia kell az Európai Parlamentnek, valamint a Miniszterek Tanácsának is.

A javasolt intézkedések azonban a hírek szerint nem elégítették ki a nyugati műtrágyagyártókat. „Brüsszelnek növelnie kell az ambícióit” – mondta az FT-nek Svein Tore Holsether, a nitrogénalapú műtrágyák egyik vezető norvégiai gyártója, a Yara International vezérigazgatója. Hangsúlyozta, hogy a vámok segíthetnek a „versenyfeltételek kiegyenlítésében, de sajnos ez túl kevés és túl késő”.

A Fertilizers Europe szakmai szervezet elnöke, Leo Alders szintén „ambiciózusabb megközelítést” sürgetett. Kijelentette, hogy

az Európai Bizottságnak legalább 30 százalékra kellene emelnie a vámok szintjét, majd azt félévente tovább növelnie.

A műtrágyagyártás közvetlenül függ a földgáztól, mint kulcsfontosságú alapanyagtól, ami megnehezíti az uniós gyártók számára, hogy a tartósan magas energiaárak közepette versenyképesek maradjanak. Miután az Európai Unió úgy döntött, hogy nem importál több vezetékes gázt Oroszországból, az árak az egekbe szöktek. Ezzel szemben az oroszok, kihasználva az olcsó alapanyagot, felpörgették műtrágyatermelésüket és -exportjukat.

Az intézkedések várhatóan az EU nehéz helyzetben lévő mezőgazdasági termelőit sújtják majd a legjobban az emelkedő árak miatt.

A döntés – amennyiben elfogadják – tovább súlyosbíthatja az európai mezőgazdaság válságát, amely a növekvő energiaköltségek, az elhibázott zöldpolitika és a támogatások visszafogása miatt már így is kritikus helyzetben van.