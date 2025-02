Ennyi volt: visszavonul a német Zöldek vezére

A vasárnapi németországi választáson a Zöldek 11,6 százalékot szereztek: ez visszaesés a négy évvel ezelőtti 14,7 százalékhoz képest, bár nem olyan történelmi vereség, mint amit a szocdemek szenvedtek el; és nem jártak úgy sem, mint a szintén korábbi koalíciós társ liberálisok, akik kiestek a parlamentből.

A Zöldek így is kudarcnak élik meg az eredményt, és Robert Habeck, az eddigi kancellárjelölt be is jelentette a következményeket.

„Nem fogok többet a Zöldek vezető tisztségeire pályázni”

– jelentette be Habeck, hozzátéve: szerinte nagyszerű választási küzdelem volt, de nem lett jó az eredményük. „Többet akartam, többet akartunk.”

Habeck úgy látja, hogy egy hónappal ezelőttig jól álltak a Zöldek, de aztán jött a CDU együtt szavazása az AfD-vel; és mivel Habeckék nem zárták ki a Merzcel való együttkormányzást, sok zöld szavazó ezt elfogadhatatlannak tartotta, és ez ártott a pártnak, támogatottságuknak.

Ami bizonyos, hogy a szélsőbalos Linke (Balpárt) több százaléknyi zöld és szocdem szavazót gyűjtött be az utolsó hetekben, ezért 8 százalékos eredménnyel kényelmesen bejutottak a Bundestagba.

Fotó: Christoph Soeder / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP