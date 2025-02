„Ez van, amit látunk a nagy ideológiai lufi kipukkanása az USA-ban, Európában is ez fog jönni. Mennyire meglepő ez? Semennyire. Magam is figyelmeztettem itt hogy ideje kijönni a dobozból, mert a doboz egy illúzió. Nagyon más, out of the box világ jön, az hogy ez jó vagy rossz majd évek múlva látjuk, nem kell megelőlegezni.

Nem lesz könnyű, mert itt most egy alapvetően vesztes geopolitikai helyzetből kell kihozni a Nyugatot. És ez azért is nehezebb a kelleténél, mert nagyon nem bölcsen túl magasra rakták a lécet a nyugati mainstream dobozban ülők. Ami már egyébként nem mainstream, mert az diktál, akinek ereje van, és az az USA, nem az EU.”