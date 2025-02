„Miközben idehaza a hatalom lehetőségétől megrészegült MLM-esek kétségbeesetten keresgélték Excel-táblázataikban a nem létező programjukat, a dán titkosszolgálat sem tétlenkedett. Tudom, ez így elég szürreálisan hangzik, de nem tehetek róla, ha egyszer ez megy. És még fokozható. A dán hírszerzés szerint ugyanis amennyiben a NATO nem fegyverkezik fel szaporán és Oroszországgal mintegy párhuzamosan, Moszkva már fél évvel az ukrajnai háború befejezése után készen állhat egy újabb invázióra.

Mindezt arra alapozzák, hogy az oroszok megkezdték hadseregük átalakítását, és a Kínából érkező anyagi támogatás, valamint az észak-koreai emberanyag és az iráni fegyverek segítenek felszabadítani erőforrásaikat.

A dánok úgy vélik, hogy az ukrajnai harcok után hat hónappal Oroszország újabb helyi háborút indíthat valamelyik vele szomszédos országban, két éven belül nekimehet a Baltikumnak, és öt éven belül Európa következhet, már amennyiben Amerika elfordítaná tekintetét a kontinenstől.

Amelyet viszont egyelőre többek között Grönlandra függeszt.

Ezzel kapcsolatban ugyanakkor a dánokat nem hagyta el legendás humorérzékük. Eddig nagyjából kétszázezren írták alá azt a petíciót, amelyben bejelentették igényüket Kalifornia megvásárlására, köztük Lars Ulrich a Metallica zenekarból, ami azért, lássuk be, keményen nyomatékosítja a szándékot. Ami teljes mértékben érthető, hiszen már a napokban elhunyt, felejthetetlen Tony Roberts is így biztatta Woody Allent az Annie Hallban: – Kalifornia, Max! Felejtsd el New Yorkot!”

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images