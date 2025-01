„Valaki gólt lőtt, barátaim!” – de a nevét nem merjük kimondani, bocsánat

Nagy Sándor, Julius Caesar, Batu kán népeket irtott ki, de vélhetően nem záratnák be a stadiont, ha a tömeg „Ave Cézárt!” kiált. Már az aradiakat kivégeztető, szabadságharcunkat leverő Ferenc Józsefet is kedélyesen emlegetjük; sőt, pár évtizeddel az események után így gondoltak rá sokan, amiként az ’56 után gyerekeket akasztató Kádárra is. Mást jelent Jellasics neve Zágrábban és mást nálunk. De a volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettest (a menedékjogot kapott Romanowskit) is másképp ítéli meg az EU két kormánya, Orbáné és Tuské.

Mikor lehetett (és kellett) skandálni, hogy „Mussolini!” vagy „Rákosi!”, és mikor (és hol?) büntették? Kim Dzsongunról Észak-Koreában egy rossz szót sem lehet szólni, a világ nagyjából többi részén pedig jót nem illik.

A magyarokat gyilkoló Avram Iancunak szobra van Mátyás király (és Bocskai, Bolyai János, Székely Bertalan) szülővárosában, Kolozsvárott.

Vajon a tömeg, az „ezerfejű cézár” jogosult-e kegyelmet adni, hüvelykujját felfelé mutatva rehabilitálni azt, akit akar? De mi van, ha Jézus helyett Barabást kiáltanak? Ez-e a demokrácia? A többség akarata? De mi a többség? Egy kontinens uralkodó eszméje, egy országé vagy egy stadionnyi szurkolóé? Melyik írhatja felül melyiket?

Az is régi dilemma, számít-e a származás, az ősök pedigréje vagy csak a saját tetteinkért vállaljuk a felelősséget?

A futballpályán az a legnagyobb király, aki gólt lő, bárhogy is hívják.

És kicsit kitágítva: a közönség (a nép) azokat díjazza, akik kiszolgálják az igényeiket. Vagyis a góllövőket, nem pedig azokat, akiknek feddhetetlenek a felmenői.