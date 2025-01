Phil Collins-t sokkolja, hogy már nem képes dobolni (VIDEÓ)

Nyitókép: Phil Collins Facebook-oldala

Tavaly év végén, 2024. december 18-án jelent meg a Drumeo YouTube-csatornáján Phil Collins, a zenész, dalszerző, színész videója, amely alatt a január 30-án a 74-et betöltő énekes-dobos 2 órában mutatkozik be kicsit jobban mindazoknak, akik szeretik munkásságát, zenekarait, albumait, hangját és dobtechnikáját.

Collins karrierje során figyelemre méltó sikereket ért el a Billboard listákon, különösen az 1980-as években. Szólóművészként hét első helyezést ért el a Billboard Hot 100-as listáján, köztük olyanokkal, mint az Against All Odds (Take a Look at Me Now), a Sussudio és a Another Day in Paradise, amely négy hetet töltött a csúcson. 1985-ös No Jacket Required című albuma pedig a Billboard 200-as listáját uralta, gyémánt minősítést kapott, sőt elnyerte az év albumának járó Grammy-díjat. Egy évvel később, a Genesisszel az Invisible Touch az első helyig jutott.