Óvodákat vettek célba az iráni hekkerek

A Handala nevű iráni hekkercsoport vasárnap reggel behatolt mintegy 20 izraeli óvoda pánikriasztó rendszerébe, és ezek hangszóróin keresztül rakétariadókat, valamint terrorizmust dicsőítő arab dalokat játszott le – számolt be a The Times of Israel.

A rendszereket – amelyeket a Maagar-Tec elektronikai cég üzemeltetett – az incidens után azonnal lekapcsolták, a Nemzeti Kiberigazgatóság pedig vizsgálatot indított az ügyben.

A csoport a társaság más rendszereit is felhasználva fenyegető szöveges üzeneteket küldött több tízezer embernek.

Bár az üzenetek nem jelentettek közvetlen veszélyt, a hatóságok arra kérték a címzetteket, hogy blokkolják az ismeretlen feladót. A Handala emellett azt állította, hogy betört az izraeli Nemzetbiztonsági Minisztérium parancsnoki és ellenőrző rendszerébe, ahonnan négy terabájtnyi adatot lopott el, köztük

belső kommunikációkat,

videófelvételeket,

bizalmas dokumentumokat, valamint

rendőrök és tűzoltók személyes adatait.

A csoport képeket is közzétett, amelyek állítólag központi izraeli bombabiztos óvóhelyek vezérlőpaneljét, rendőrségi járművek regisztrációs adatbázisait és civilek fegyvertartási engedélyeit mutatják.