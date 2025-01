Ugyanakkor az is igaz, hogy már a tűzszünet is problémába ütközik: mindkét fél – oroszok és ukránok – attól tartanak, hogy egy többhetes tűzszünet csak arról szól, hogy addig a másik fél újra fel tudja magát készíteni a következő, esetleg döntő összecsapásokra. Ennek feltételezésére mindkét félnek lehet oka, de különösen az oroszoknak, hiszen a 2014–2015-ös minszki megállapodásokkal kapcsolatban Angela Merkel és Francois Hollande akkori francia elnök is beismerték, hogy tulajdonképpen ezzel az volt az igazi céljuk, hogy a már tervbe vett – főként az amerikaiak által tervbe vett – háborúra legyen idejük felkészíteni az ukrán felet. Ez ma már tényként kezelendő, érthető tehát, ha az oroszok némileg szkeptikusak ebben az ügyben. Persze az ukránoknak is joguk van hasonló szkepszis megfogalmazásához.”