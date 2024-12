„Elesett Hama – Szíria 4. legnagyobb városa, pár nappal a 2. legnagyobb város után. Ez nagy, stratégiai vereség a rezsim és támogatói számára – kínos az oroszoknak, de legfőképp Iránnak. A következő Homs lehet, az pedig már Damaszkusz előtere.

Más: miért nem gondolom, hogy az oroszok be tudják venni Ukrajnát – mármint az egész országot. Egy részét már sokszor elmondtam – NINCS elég katonájuk egy ekkora országhoz, egy ekkora néphez. Nem tudnak továbbmenni – mert még Ukrajnát sem tudják elfoglalni teljesen, és amit elfoglalnak, arra is kell sok katona a nem lojális területeken, hogy ne legyen erős ellenállás. És sok kell majd a »demarkációs vonalra« is.

Ez az egyik rész, a másik, hogy az orosz gazdaság nem bírja ezt a végtelenségig, Tovább bírja mint azt a sok »összeomlik Oroszország a szankciók miatt« kórustag annyit megénekelte 22-ben, sokkal, de azért fájnak a szankciók. A rubel csak a hetekben öbb mint 10%-ot zuhant a dollárral és a jüannal szemben, ami 25%-os esést jelent nyári csúcshoz képest. A zuhanás mögött ott vannak az Egyesült Államok szankciói (50 orosz bank, beleértve a Gazprombankot, a likviditáshiány, az emelkedő katonai kiadások.

A háború alatt valós (infláció-korrigált) a jövedelmek 13%-kal nőttek Oroszországban, a 2000-es évek óta példátlan ütemben – de megfelelő gazdasági alap nélkül. Ez fenntarthatatlan pálya. Most a gyenge rubel fokozza az inflációt, megterheli Oroszország amúgy is megtépázott gazdaságát, nagy a munkaerőhiány, és kevesebb katona is ír alá szerződést.

Nulla, ismétlem nulla az esélye, hogy Oroszország nyílt frontot nyisson NATO országgal szemben, nem csak most, vagy holnap, de mindaddig, amíg az USA a NATO tagja.

Semennyire sem aggódom hogy orosz csapatok lesznek egy nap Kárpátalján, nem lesznek, de Lvivben sem.

Az, hogy Európa hagyományos értelemben veszélyben lenne, egyszerűen butaság, vagy aki úgy mondja, hogy tudja miről beszél – annak a részéről propaganda. Rengetegen szajkózzák, hogy ha Ukrajna bukik Európa jön, de hogy sokan mondanak valamit, attól még nem igaz.