„Most adtam egy rövid interjút az ATV-nek, hogy lehetett-e egy orosz hibrid művelet Romániában.

Persze, hogy lehetett – egy egész könyvet írtam arról, hogy vannak ilyen orosz hibrid műveletek, Románia kiemelt célpont, akit érdekel, hogy mit is gondolok erről, olvassa el a Máglyatüzet. Minapi hír egy tervezett gyújtogatási kampány Romániában – ezt a technikát is szó szerint leírom, az influenszerek, algoritmusok használatát, hogyan lehet zűrzavart kelteni egy országban. Igen, nem szerény, szégyentelen önreklám, de szó szerint leírom.

Csakhogy a világ szürke – befolyásolási műveletek minden irányból vannak – ha csak az oroszokról beszélünk, a világ egyik (bár tény, rosszabbik) felét látjuk.

Mert honnan tanulták el ezt az oroszok? Az 1996-os orosz elnökválasztásokban durva amerikai beavatkozás volt – ez ma már ténykérdés, nagy irodalma van.

Nagyjából kizártnak tartom azt is, hogy Románia egyedül, brüsszeli és washingtoni konzultáció nélkül döntötte el az elnökválasztás törlését. Még az is lehet, hogy külső »tanács« is volt. Akkor ez mi, szuverén bírósági döntés?

Kérem, gondolkozzunk logikusan: ami Romániában történt, az nagyon nem demokratikus – még akkor sem, ha magyarként én egyetértek a döntéssel. Csak persze nehogy az legyen a vége, hogy Simion lesz a befutó, mert akkor ugyanott tartunk.

Mert most áldozatot csináltak a román ultranacionalizmusból, joggal fognak nyugati befolyásolásról beszélni – az oroszok meg már győztek is, újabb csorbát szenvedett a Nyugat hitele.

Nagy időket élünk, lehullanak a leplek.

Akit a posztokon túl érdekel mi zajlik, tényleg olvassa el a Máglyatűzet alaposan megírtam mindent – több mint 6 évvel ezelőtt. Majd minden bejött, van ami rosszabb annál amit vártam (Ukrajna) van ami kevésbé akut (Románia), de ott van minden jelenség, amit felvázoltam.

Igen, az oroszok támogatják az ultranacionalistákat.”

