Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

„A világ vezetői közül többen is azt hangsúlyozták az elmúlt órákban, hogy minden idők legnagyobb visszatérését láthattuk a 2016 és 2020 között egyszer az országot már irányító elnöktől. Trumpot első elnöksége idején, majd 2020-as vereségét követően is minden eszközzel megpróbálták ellehetetleníteni. El akarták kobozni a korábban megszerzett vagyonát, többször, több ügyben perbe fogták, sőt egyes államokban még az indulását is megtiltották volna. Saját pártja sem akarta igazán, hogy a sokak szerint megosztó üzletember-politikus újra megmérettesse magát. Sokan ágáltak ellene, sokan arra kérték a jobboldali szavazókat is, hogy szavazzanak inkább Kamala Harrisre.

Az emberek ugyanakkor nem hallgattak ezekre az árulókra és egyértelműen tették le a voksukat Donald Trump mellett.

A régi-új elnök ugyanis nem hajszál híján, hanem óriási fölénnyel lett újra az Egyesült Államok első embere. Trump ugyanis nem hátrált. Az elmúlt 4 évben egy dolgot végig biztosan tudott: bárki is fordul el tőle, bárhogyan is próbálják ellehetetleníteni, amerikaiak tízmilliói mögötte vannak. És ez be is igazolódott kedd éjszaka. És ez jó hír az egész világnak. Legfőképpen azért, mert Amerika megmutatta, hogy nem dőlt be annak a liberális tébolynak, amit az elmúlt években láttunk.

Az amerikai nép döntött és egyértelműen azt mondta: nem akar illegális bevándorlást, nem akar genderpropagandát és egy békésebb világban szeretne élni. Ezt pedig most Trump elnöktől várja.”