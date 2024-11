Putyin: Ha Trump felhívna, neki felvenném a telefont

Egyébként odaszúrt a kollektív Nyugatnak is, mondván „a nyugati országok vezetői szinte minden héten felhívtak valamikor, aztán egyszer csak hirtelen abbahagyták”; ha bármelyikük fel akarná hívni, Putyinnak természetesen nem lenne kifogása. Azt is megerősítette, hogy készen áll megbeszéléseket folytatni Trumppal annak beiktatása előtt is.

Mindennek nyomán a Politico azon lamentál, vajon Putyin megpróbálja-e „elcsábítani” Trumpot.

Nos, ami azt illeti, Trump már jóval azelőtt egyeztetett az orosz elnökkel, még 2021-ben hogy egyáltalán eldőlt volna, ő lesz-e a republikánusok új elnökjelöltje; erről októberben, a választások elé időzítve jelentetett meg könyvet Bob Woodward, Háború (War) címmel. Az elnökjelölt pedig nem tagadta az értesüléseket.

„Annyit mondok: ha tényleg lett volna ilyen, ez egy okos dolog lett volna. Én barátságos vagyok az emberekkel, ha tudok velük kapcsolatot fenntartani, ez jó dolog, ez nem rossz dolog az ország egészét nézve” – kommentálta Trump, méltatva az orosz elnök nép körében élvezett tiszteletét.