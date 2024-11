Lengyel csúcspolitikus: „Zelenszkij bele akarja rángatni Lengyelországot a háborúba!”

Nyitókép: notesfrompoland.com

Lengyelország miniszterelnök-helyettese, Krzysztof Gawkowski a közelmúltban arról nyilatkozott, hogy Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke igyekszik „belerángatni a háborúba Lengyelországot” – számolt be a notesfrompoland.com.

A miniszterelnök-helyettes emellett felszólította Zelenszkijt, hogy ne zaklassa Lengyelországot további támogatásért.

Gawkowski a Lengyel Baloldal (Lewica) tagja, amely a kormányzó koalíció kisebbik partnere, amelyet Donald Tusk centrista Polgári Koalíciója (KO) vezet, és amelyhez a középpárti Harmadik Út (Trzecia Droga) is tartozik.

Gawkowski a fentieket arra válaszul mondta, hogy Zelenszkij a múlt héten arról beszélt, Lengyelország állítólag nem teljesítette a felajánlott MiG-29-es vadászgépek Ukrajnának történő átadását, és nem hajlandó eleget tenni Kijev kérésének, hogy lője le az ukrán terület fölött áthaladó orosz rakétákat.

Az az érzésem, hogy Zelenszkij elnök legutóbbi szavai nem méltóak egy olyan politikushoz, aki sokat köszönhet Lengyelországnak”

– nyilatkozta a miniszterelnök-helyettes. Gawkowski ezután konkrétan is hivatkozott Zelenszkij egyes megjegyzéseire: „Zelenszkij azt akarja, hogy Lengyelország lelője a rakétákat Ukrajna felett, vagyis azt akarja, hogy Lengyelország belépjen a háborúba, ami azt jelenti, hogy Lengyelország háborúba kerül Oroszországgal.”

Mindemellett nyáron Lengyelország kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá Ukrajnával, amely tartalmaz egy részt az Ukrajna elleni, Lengyelország számára is veszélyt jelentő orosz légitámadások elhárításáról. Donald Tusk miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, hogy ezek a mechanizmusok a nemzetközi közösség és a NATO jóváhagyását is igénylik. Végül július végén Jens Stoltenberg, a NATO akkori főtitkára elutasította a javaslatot, mert úgy vélte, hogy az NATO részvételét is jelenthetné a konfliktusban.