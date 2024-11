Emmanuel Macron: Európának vissza kell vennie az irányítást, hogyha szeretne erős lenni

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kijelentette: „tudjuk, hogy egyesek és mások máshogy gondolkodnak erről a témáról, de azt hiszem, az érdekünk ugyanaz, az érdekünk az, hogy Oroszország ne nyerje meg ezt a háborút.”

Arra is figyelmeztetett:

fel kell építeni az európai biztonsági térséget, amiben a NATO-nak kulcsszerepe van, de Európa nem delegálhatja biztonságát az amerikaiakhoz.

Hatékony megoldásokat szorgalmazott az illegális migráció kapcsán, illetve szerinte Európának a növekedés és az innováció területén is sokkal többet kell tennie. „Egy olyan Európát szeretnénk, amely egyszerűsíti a szabályokat, az innováción keresztül megerősíti a versenyképességet és újragondolja a belső piacát” – mondta.

Valódi energiai integrációt is sürgetett, problémának nevezve, hogy az elektromos hálózatok integrációja kapcsán nincs egységes európai gondolkodás.

A francia elnök az európai demokratikus modellt is fontos témának nevezte, utalva arra, hogy Grúzia és Moldávia esetében kibertámadásokról, manipulációról számoltak be a választási megfigyelők. Gratulált a megválasztott moldovai elnöknek és hangsúlyozta azt is, hogy Grúzia is Európa felé tekint és megerősítette demokratikus elköteleződését.