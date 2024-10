Pattanásig feszült a helyzet Amerikában: fej fej mellett halad Trump és Harris

Nyitókép: KAMIL KRZACZYNSKI and Mandel NGAN / AFP

Rég volt már ennyire megosztott az amerikai társadalom. Ez a kijelentés egyáltalán nem közhelyszerű, ha megtekintjük a legfrissebb amerikai közvélemény-kutatás eredményét, amelyet a The New York Times közölt.

A Siena College országos felmérése szerint Kamala Harris és Donald Trump fej fej mellett halad, ugyanis a megkérdezettek 48 százaléka a demokrata elnökjelöltre szavazna,

viszont a republikánus elnökjelöltet is a megkérdezettek 48 százaléka támogatná a szavazatával.

Az amerikai lap arra is rámutatott, hogy a jelenlegi helyzet Trump számára kedvező, ugyanis október elején még Harris vezetett. Az akkor megkérdezettek 49 százaléka szimpatizált Joe Biden alelnökével, vele szemben Trump „pusztán” 46 százalékon állt. A The New York Times arra is felhívta a figyelmet, hogy igyekeztek reprezentatív felmérést végezni.

Szerdán a Mandiner arról is beszámolt, hogy a jelek szerint Taylor Swift támogatása nem segít annyit Kamala Harrisnak, mint amire korábban a demokraták számítottak.

Ezzel szemben Robert F. Kennedy Jr., valamint Elon Musk támogatása az elnökválasztás során előnyösebb helyzetbe juttathatja Trumpot.

