Németországból védték meg Orbánt, aki fontos beszédére csak gyűlöletet kapott Strasbourgban

A NiUS újságírója megjegyezte: Orbán szándékosan kerülte az ukrán háború kényes témáját, von der Leyen viszont belecsapott, akitől idézte az 1956-os párhuzamot, és hogy szerinte „még mindig vannak, akik nem az agresszort, hanem a megtámadottakat okolják ezért a háborúért”. Nekiment Orbánnak migráció terén,

ahol von der Leyen nem a magyar határkerítést dicsérte, hanem Orbánt támadta az embercsempészek állítólagos szabadon engedésével és az állítólagosan ellenőrzés nélkül Magyarországra engedett orosz állampolgárokkal – írta Schuller.

Mint a szerző hozzátette:

Orbánnak „nemcsak meg kellett hallgatnia von der Leyen beszédét, hanem a képviselők – köztük Manfred Weber (CSU) EPP-vezér – sértéseinek valóságos özönét is el kellett viselnie”.

Ám a miniszterelnök visszavágott, így az elemzés: egyértelművé tette, hogy szándékosan nem említette Ukrajnát, ugyanakkor kijelentette: „ha nyerni akarunk, előbb bátornak kell lenni elismerni, ha veszítünk. És az ukrán fronton veszítünk”, akkor se, ha másként viselkedünk. Márpedig azért – terelte rá von der Leyen felelősségére a disputát – hogy az EU, részben az EB elnökének köszönhetően – „hanyagul, téves ítéletek alapján és elhibázott stratégiával szállt be ebbe a háborúba”. Most is folyamatosan halnak meg emberek Ukrajnában, ezért új stratégia kell – idézte a miniszterelnököt a lap.

Weber is megkapta a magáét

Aki, mint írta Schuler, „Webernek is keményen odaütött”, emlékeztetve, hogy a magyar kormánypárt nyerte meg az EP-választásokat Magyarországon, míg Weber pártja alig 30 százalékot kapott, illetve, hogy maga Weber nem kért a magyarok támogatásából 2018-ban az EB-elnöki posztjához, s hogy Weber ezért haragszik rá, s ezért lett hungarofób.

A lap felidézte a miniszterelnök válaszát az oroszok állítólagos beengedésére, rámutatva, hogy összesen hétezren dolgoznak oroszok Magyarországon, míg Németországban 300 ezer, Spanyolországban 100 ezer orosz, Franciaországban 60 ezer ezzel szemben.

Aztán, így az elemzés, Orbán még keményebb hangra váltva közölte: az egység a sokféleségben nem az, hogy „ha nem értesz egyet a bizottság elnökével vagy a többséggel, akkor fogd be a szádat”. S végül még arra is rámutatott, hogy az Országgyűlésben a magyar kormánypártnak kétharmados többsége van, mégsem történhetne meg ilyesmi, sőt, minden párt megkapja az őt megillető bizottsági helyeket – utalva a Patrióták kigolyózására az EP-s és EB-s posztokról.