„A magyar politikai ellenzék jelenlévő tagjai közül nyilvánvalóan Magyar Péter, az Tisza Párt újdonsült vezetője és az ő EP-felszólalását kísérte a legnagyobb várakozás.

Ebben – és Magyar Péter korábbi, EP-választási kampányban megfogalmazott különvéleményétől eltérően – most a Tisza párt vezetője is inkább az eddigi, bevett ellenzéki fordulatokra és kommunikációs elemekre hagyatkozott. Először is közölte, ellenzi Orbán külpolitikáját, és hangsúlyozta, Magyarország a »nyugati klub elkötelezett része.« Ezután pedig menten, mintha kötelező lenne, hozzá is tette, Orbán Viktor menekültellenes politikájával »alapvetően egyetért«, ezért az új (vitnyédi) »migránstábort« is ellenzi.

Magyar beszédének legerősebb, és legügyesebben megtalált része a magyar állam súlyos válságáról és leépüléséről, a kórházak, a vasút, az oktatás borzalmas helyzetéről szólt. Ebben legalább volt potenciál arra is, hogy Orbánt a nemzetközi közvélemény előtt is szembesítse azzal, hogy miközben immár az egész nyugati világnak kíván a sokasodó válságokból egymaga kiutat mutatni, még a saját országa és saját rendszere sem működik rendesen. Az állami szolgáltatások és alrendszerek válsága viszont – fájdalom – európai szintű jelenség.

Jó lenne, ha végre valaki már ennek EU-szintű összefüggéseit is tematizálná Magyarországon, de úgy látszik, erre még többet kell várnunk.

Úgy tűnik, Magyar Péternél is a mitikus (gonosz, sötét és zsarnoki jelzőkkel ellátott) »Kelet« és a (jószándékúnak, szabadnak és toleránsnak tetsző) »Nyugat« ádáz küzdelmének nagyobb sztorijába ágyazódik Orbán ellenzése. Magyar ellenzéki politikája eközben csupán belesimul abba az – alapvetően alacsony színvonalú – kritikába, amelyekkel Orbán Viktor ezen a fórumon immár 13 éve néz szembe, és amelynek elemeit így már pontosan ennyi éve rutinosan is hárítja el.

Mert ha Orbán Viktor hazai »jogsértéseiről« és »korrupciójáról« szónokolunk az EP-ben, nyilván a legkevésbé sem lehetünk hitelesek akkor, ha mögöttünk Manfred Weber és Ursula von der Leyen ül.