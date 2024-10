Áramszünet a ragyogó városban

Nyitókép: Shutterstock / Mandiner-grafika

„City upon a hill” vagy „Shining city on a hill”, ragyogó város a hegytetőn, ahogy Ronald Reagan hangoztatta hosszú elnöksége során: a frázis az amerikai politika és az amerikai öntudat szimbólumává vált az évszázadok során. Különösen az utóbbi jó száz évben, amikor Amerika ráébredt erejére, lehetőségeire – és megnyerte magának az egész 20. századot. Annak vége, a kilencvenes évek pedig egy az egész történelemben példátlan, globális hegemón által vezetett unipoláris világrendet hozott el – úgy egy évtizedig, a Szovjetunió összeomlásától a New York-i ikertorony 2001-es összeomlásáig.

Azóta lassan negyed évszázad telt el, az unipoláris világrend különös pillanatának tán örökre leáldozott, és vele együtt vége a sokáig rendíthetetlennek tűnő amerikai optimizmusnak, önbizalomnak és a mindig egyre szebb jövőjükbe vetett hitnek. Amerika válságban van, és aki ezt nem látja akár balról, akár jobbról, az vak. Ennek viszont nem is kell örülni, mert sosem jelez jót, ha egy nagyhatalom belső és külső meghasonlottságba kerül.