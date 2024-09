Oktoberfest: nagyon tartanak a németek egy újabb terrortámadástól, ezt lépték ellene

2024. szeptember 21. 18:01

Több terrortámadás is történt az elmúlt hónapokban, egész hadsereg biztonságit vettek most fel a müncheni népünnepélyre, és más módokon is készülnek a fenyegetés miatt.

2024. szeptember 21. 18:01 5 p 0 2 40 Mentés

Nyitókép: a megnyitó napja. Forrás: Felix Hörhager/dpa *** Szombaton megnyitotta kapuit a világ legnagyobb sörfesztiválja, a Müncheni Oktoberfest, amely október 6-ig várja a látogatókat – írta meg a The Local. Nem akárhogy: alaposan szigorított biztonsági intézkedések mellett történt a kapunyitás, tekintettel arra, hogy Németországot éppen a közelmúltban rázta meg több brutális, dzsihadista terrortámadás. Dieter Reiter, München polgármestere a 189. fesztivál kapcsán azt ígérte, hogy azt „a lehető legbiztonságosabbá teszik”. A látogatók bevonzásával nincs probléma, tavaly 7 millió vendég érkezett, hogy belekortyoljon a drága nedűbe, amiből összesen hat és félmillió litert zúdított le a torkán a nagyérdemű, noha sokan panaszkodtak és panaszkodnak most is az ára miatt – az aranyár nem túlzás, idén 15 euró (5900 forint) fölé kúszik egy korsó ára. No, de vissza a biztonsághoz: emlékezetes, idén több szélsőséges, dzsihadista támadás történt, ami alaposan megrázta az országot. A legismertebb közülük a halálos késeléses ámokfutás Solingenben, ahol a késes támadó „Allahu akbar” kiabálások közepette végzett három emberrel.

Ezt is ajánljuk a témában A sokszínűség ünnepén gyilkolt a solingeni késes támadó, miközben azt kiáltotta: Allahu Akbar (VIDEÓ) A nyugat-németországi Solingen éppen a sokszínűséget ünnepelte, amikor egy feltételezhetően arab származású terrorista késsel támadt a színpad előtt összegyűlt tömegre.

Emlékezetes, a rendőrség egy szíriai férfit vett őrizetbe, aki állítólag hűséget fogadott az Iszlám Államnak, mielőtt az akció során három embert megölt és további nyolcat megsebesített. De volt másik támadás is: a hónap elején Münchenben egy férfi rálőtt a rendőrökre és az izraeli konzulátusra, mielőtt a rendőrök lekapcsolták volna; az eset szintén valószínű, hogy terrortámadás volt. Christian Huber, a müncheni rendőrség igazgatója biztosította a fesztivál látogatóit, hogy az Oktoberfest „Németország, ha nem az egész világ legbiztonságosabb fesztiválja. Bár a fenyegetettségi szint magasabb, Huber szerint jelenleg nincs arra utaló jel, hogy az ünnepség közvetlen célpont lenne. S hogy mit jelent a megerősített védelem? Azt, hogy a fesztivál idején 600 rendőr mellett további 1,500 biztonsági őr vigyáz majd a rendre. A fesztiválon fémdetektorok működnek és biztonsági kamerák pásztázzák a teret, a rendőrség ezúttal ellenőrzi a kannabiszhasználatot a fesztivál területén, annak ellenére, hogy áprilisban országosan legalizálták a kábítószert. S bár Bajorország hatóságai megpróbálják a lehető leginkább visszafogni a drogfogyasztás elburjánzását, betiltva annak használatát nyilvános fesztiválokon és sörkertekben. Nos, ezt nem lesz szabad az Oktoberfesten, illetve 1500 eurós (csaknem 600 ezer forintos) bírságra számíthat az, aki megszegi ezt a szabályt.

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.