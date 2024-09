Bíróság előtt kell felelnie Dudának azért, mert leröfizte a lengyel határt ostromló migránsokat bemutató film nézőit (VIDEÓ)

»csak disznók ülnek a moziban.«”

Az elnök röfizésén felbolydult a rasszista és idegenellenes kijelentéseket figyelő szervezet, az OMZRiK, fel is jelentették az elnököt gyorsan, majd nem sokkal később be is jelentették, hogy Dudának 2025 októberében, azaz miután lejárt az elnöki mandátuma, bíróság elé kell állnia. A meghallgatást online tartják, és bárki követheti. Az elnök hivatala megerősítette, hogy valóban meg fogják hallgatni az elnököt, akit a megbízott ügyvédje képvisel majd a tárgyaláson.