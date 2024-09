Akit komolyan kell venni, az a Macron nevű ember

Gyakran kárhoztatjuk az európai politikát a politikai fantázia hiánya miatt. Jól bejáratott, hagyományos szövetségeikben mozognak az európai politikusok,

s az istenért sem bírnak kijönni belőlük, akkor sem, ha világosan látszik, hogy a korábban önmagukban kétharmadhoz közelítő nagykoalíciók gyakran már

30 százalékot is alig tudnak. Ennek megfelelően alakul a politikai tartalom is: egyre csökkenő társadalmi támogatottság mellett az unalmas és eredménytelen migrációs meg háborús politikák mégis állnak, mint a kőszál. Hol vannak már a nagy formátumú vezetők, az államférfiak, akik nemcsak a gáz meg a kuplung dőlésszögét buherálják választásról választásra, hanem néha hozzá mernek nyúlni a kormányhoz is!

Nos, hogy parafrazeáljuk a klasszikust: „az európai vezetők között, akit komolyan kell venni, ha tárgyal az ember, mert az próbára teszi a képességeit, az a Macron nevű ember, a többi az komolytalan”. Emmanuel Macron olyan politikai kőlevest főzött az utóbbi hónapokban, hogy megáll benne a kanál: hiába büntették meg a választók kőkeményen az európai parlamenti választáson, volt benne annyi politikai kreativitás, hogy gúzsba kösse mindkét, nála jóval erősebb ellen­felét, a Fidesszel szövetséges Nemzeti Tömörülést és a balközép szocialistáktól a szélsőbaloldalig érő Új Népi Frontot. Kitűnő politikai teljesítmény ez, ha nem is a legjobb célok érdekében.

Hiszen a francia politika fundamentumai világosak: a legnépszerűbb párt a parlamenti választáson 37 százalékot szerző Nemzeti Tömörülés, a második a 26 százalékos Új Népi Front, s a harmadik helyen éppen csak becsúszik 25 százalék alá Macron liberális koalíciója. Emellett az államfő hallatlanul népszerűtlen, a nyugdíjreform óta a franciák 70 százaléka a háta közepére kívánja, 30 százaléknyian támogatják; legutóbb 2017 decemberében voltak többen Francia­országban az elnöküket szeretők, mint az őt elutasítók.

Ennek ellenére Macronnak sikerült olyan politikai valóságot létrehoznia, amelyben nem a Nemzeti Tömörülés nyerte meg a júliusi választást, de nem is a győzedelmeskedő Új Népi Front kormányoz. Júliusban az elnök a baloldallal összefogva az első és második forduló közötti stratégiai visszalépkedésekkel akadályozta meg, hogy a kizárólag választókerületi egyéni mandátumokon alapuló választási rendszerben a Nemzeti Tömörülés fényes győzelmet arasson, a paktum miatt a Marine Le Pen vezette párt a harmadik helyre szorult vissza. Ezt követően azonban Macron hátba szúrta alkalmi szövetségesét: a baloldali miniszterelnök-jelölt támogatása helyett a jobbközép Michel Barnier-t tette az Hôtel de Matignonba, aki akkor és csak akkor élheti túl bársonyszékében a Liz Truss-i fejes salátát, ha eléri, hogy Le Penék legalább tolerálják.