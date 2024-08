Nyitókép: Facebook

„Oroszországban az üzemanyag továbbra is kifejezetten olcsó: a legdrágábbnak számító benzinkúton a 95-ös benzin literje 55-60 rubel volt, ami átszámítva 220-240 forint, de a kevésbé frekventált helyeken 50 rubel környékén is hozzá lehet jutni, ami csupán 200 forint. Ez azt is mutatja, hogy Oroszországban továbbra is olcsó az energia, szemben a szankciókat kivető nyugati országokkal....”