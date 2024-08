Neves spanyol lap: Orbán Viktor „megint rossz fát tett a tűzre”

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Az El País pénteken a Magyarország és az Európai Unió közötti újabb konfliktusokról írt. A baloldali spanyol lap beszámolója szerint például hazánk még mindig az egyik „Vlagyimir Putyinhoz legközelebb álló” ország, Orbán Viktor békemesszióját „önjelölt” missziónak nevezte, és ez még csak hab a tortán.

Három fejezettel egészül ki az EU-ban az orosz autokrata Vlagyimir Putyinhoz legközelebb álló magyar kormány és a közösségi intézmények közötti feszült összeütközések amúgy is hosszú listája”

– olvasható az El País beszámolójában, amely szerint az nagyon nem járja, hogy hazánk megvétózta a belarusz rezsimmel szembeni uniós nyilatkozatot, olyan szabályt hozott az orosz és belarusz állampolgárok vízumszerzése kapcsán, ami az EU-nak annyira nem tetszik, és kétszer is blokkolni merészelte a venezuelai választások átláthatóságát követelő uniós kérelmet.

Noha a beszámoló azt már nem állítja fókuszba, mitől is lett Orbán Viktor békemissziója „önjelölt”, vagy miért is vétózta meg hazánk az említett uniós kérelmet, azt a spanyol lap cikke is mondhatni bizonyítja:

Brüsszelben igencsak jelentős felháborodást kelt, hogy hazánk szuverén döntéseket hoz a magyar érdekek mentén, nem pedig az európai mainstreamhez igazodva támogatja és követi az európai véleményviharokat.

Emlékezetes: „a vízumkiadási folyamatok szigorúak és a nemzetbiztonságot helyezik előtérbe” ‒ válaszolt a spanyol lap cikke által is felvetett vádakra korábban Szijjártó Péter. Ráadásul Kristina Chebáková, az Europeum Intézet elemzője szerint is nyilvánvaló, hogy ezek az orbáni megmozdulások nem arra irányulnak, hogy tovább feszüljenek a Budapest és Brüsszel között amúgy is nagyon feszült kapcsolatok.

