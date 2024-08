Persze azt is mondhatnánk, hogy mindössze politikai véleménykülönbségről van szó. Ám mostanra kiderült még Harris számára is, hogy a demokratákat markukban tartó progresszíveknek még mindig nincs elegendő szavazói támogatottságuk és a politikai kampányokat finanszírozók is a vártnál lassabban mozdulnak el az évtizedes amerikai politikai fősodortól. Az illegális migráció és például Izrael támogatásának kérdésében, a Demokrata párt többségének még nem ment el a józan esze.

Ezért Harris két fontos szempontot tart szem előtt:

minél inkább eltávolítani magát korábbi progresszív imázsától és nem nyilatkozni a sajtónak általában semmiről sem, főként nem színt vallani tényleges politikai terveiről.

Az újdonsült demokrata elnökjelölt ugyanis még nem adott ki egyelőre sem az első 100 napos, de még csak a kormányzás első napját bemutató tervet sem, és a kampánya honlapján sincs politikai szekció, bár ígéretet tett arra, hogy a héten közzéteszi a gazdasági programjáról szóló információkat. Biden bejelentése óta, hogy befejezi a kampányát, nem adott interjút a médiának, így a sajtó és a nyilvánosság számára is kérdéses, hogy hol áll a kulcsfontosságú kérdésekben.”