Egyre brutálisabbak a svéd fiatalok, amit a bűnbandák is kihasználnak

Nyitókép: Mickan Mörk / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP

Svédországban több, mint háromszorosára emelkedett a tavalyi évhez képest azoknak a 15 év alatti gyerekeknek a száma, akiket gyilkossági kísérletben való részvétellel gyanúsítanak, derült ki az ügyészség friss adataiból – adta hírül a Magyar Nemzet a svéd Fria Tidelre hivtkozva. Ebben az évben, júliusig bezárólag, nem kevesebb, mint 93, 15 évnél fiatalabb gyereket gyanúsítottak meg ilyen ügyekkel kapcsolatban, míg 2023 azonos időszakában csupán 26 személyt – jelentette az SVT.

A svéd rendőrség szerint ezeknek az úgynevezett „gyerektorpedóknak” a toborzása már nagy erőkkel zajlik a közösségi média és a titkosított alkalmazások révén.

„Úgy vélem, hogy ez a bűnözői hálózataink részéről egy tudatos taktika. Nagyon hatékony és kíméletlen. Egy valódi rémálom'” – mondta Carin Götblad, a NOA rendőrségi vezetője, utalva arra, hogy egyre több fiatal vonódik be gyilkossági kísérletekbe. Így fogalmazott:

Nálunk az a helyzet, hogy a gyerekek saját maguk keresnek olyan lehetőségeket, ahol gyilkosságot követhetnek el. Ilyen helyzettel a modern világban máshol nem találkozni.”

Carin Götblad már hosszú ideje küzd a szervezett bűnözés terjedése ellen, és tapasztalatai szerint egyre több átlagos, jó körülmények között élő gyerek is részt vesz ezekben a bűncselekményekben. Hozzátette: tavaly körülbelül kétszáz erőszakos cselekményt sikerült megakadályozni. A jövőbeli bűnözőket gyorsan toborozzák az online térben, ahol a merényleteket hirdetik a közösségi médián keresztül, illetve olyan alkalmazásokban, mint például a Telegram. Az elkövetők jelentős pénzösszegeket, akár egymillió koronát is kereshetnek vele. Azonban a kockázatok is magasak.

„Valaki azt gondolhatja, hogy ez nagy összeg, de az a veszély, aminek ki vagy téve, az a fenyegetettség, amit te és a családod is elszenved, az egész életedet tönkreteheti. Így már nem is tűnik olyan sok pénznek” – figyelmeztetett Hanna Paradis. Lisa Dos Santos ügyész pedig hangsúlyozta, mennyire fontos lenne, hogy a gyerekek ne férhessenek hozzá ezekhez az alkalmazásokhoz, és felszólította a szülőket, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak gyermekeik okostelefon-használata kapcsán.