A legkeményebb politika kell a bevándorlás ellen – Wilders is megosztotta a Mandiner címlapinterjúját, másfélmillió emberhez jutott el

Már az elképzelhetetlen is megtörténhet: Franciaország és Anglia kicsúszhat az államalkotó nemzet kezéből

Nyugaton mintha kezdenének is ebbe beletörődni. Mondanám, hogy meg is érdemlik; amíg az AfD-nek, Le Pennek, Wildersnek nincs hetven százaléka, addig ne is panaszkodjanak. Ungváry Zsolt írása.