Rekordot döntött Románia: az EU-n belül ott él a legtöbb kiskorú anya

Az Európai Unió tagországai közül Romániában van a legtöbb kiskorú anya – a statisztikák szerint 2021-ben több mint nyolcezer gyerek anyja volt 18 évesnél fiatalabb, ezen belül 745 gyerek anyja 10-14 éves volt.

A Főtér beszámolt róla, hogy az Országos Egészségbiztosító Pénztár (CNAS) elnöke pénteken egy másik sokkoló információt is nyilvánosságra hozott. Valeria Herdea egy Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatón elmondta:

Románia legfiatalabb nagymamája nem több, mint 23 éves.

A CNAS elnöke a július 1-jén életbe lépett új egészségügyi keretszerződésről beszélve arra is kitért, hogy vannak 12 éves anyák, és olyan 14 éves anyák is, akiknek már két gyerekük van. Ezért is kerültek bele az új keretszerződésbe kifejezetten a serdülőkorúakra vonatkozó fejezetek is – tette hozzá.

