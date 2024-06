Mire megy Meloni otthon és Európában? – itt az olasz EP-választás is

Fotó: ANDREA CALANDRA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek minden oldalról udvarolnak – pontosítva: szélsőbalról inkább fenyegetik őt –, hogy a különböző érdekeknek megfelelő módon szervezze tovább az európai jobboldalt, aminek néhány év óta nagyasszonyává vált.

A tény: egyben van és elég stabilan tud kormányozni a három olasz jobboldali párt koalíciója, élén Giorgia Melonival. De persze itt is sok víz lefolyt a Pón és a Teverén alig pár év alatt. Az örök életűnek hitt Silvio Berlusconi, aki az utolsó pillanatokig is aktívan részt vett a politikacsinálásban, immár elhunyt, és nélküle az egykori nagy hatalmú Forza Italia párt is a kicsik közé süllyed. Az olasz jobboldal Berlusconi utáni ifjú bikájának Matteo Salvini számított néhány évig a Liga pártjával – csúcson lévő népszerűségét viszont nem tudta olasz miniszterelnöki székre váltani. Épp fordítva történt: a korábbi olasz egységkormány tagságát vállalva apadni kezdett népszerűsége,

az elégedetlen olaszok szimpátiáját pedig a nevető harmadik, az ellenzékben maradó Giorgia Meloni vívta ki.

Meloni lett végül az olasz jobboldali triumvirátus első embere, pártja, az Olaszország Fivérei (vagy Olasz Testvériség, ha úgy tetszik) pedig a legnépszerűbb politikai erő lett. A Liga és a Forza Italia csak két segéderő most Meloni kormányzásában.