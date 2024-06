Nyitókép: Képernyőkép / Pesti Srácok

„Ha a tipikus, megkülönböztető jelzéssel el nem látott afrikai vagy ázsiai migráns Oroszországon vagy Fehéroroszországon átutazva próbál bejutni az EU-ba, akkor közös határvédelmet, taposóaknát és seggberúgást kap a fogadóbizottságtól. Ha nem kerül ekkorát, mert sikerült időben jegyet foglalnia az embercsempésznél, és ennek köszönhetően Szerbia felől érkezik, akkor Magyarországot büntetik meg, ha nem engedi be. Minden ember egyenlő, kivéve, ha a rossz ösvényt választ a néger, mert onnantól nem menedékkérő, hanem hibrid támadó, továbbá aljas felforgató, aki Putyin gonosz szándékai szerint akarja tönkretenni a kontinenst. Hogy mi a határ, azt meg az aktuális brüsszeli Göring mondja meg.

Az olvasó nyilván nyugtázza, hogy a PS szerzője megint európaellenes tapló rasszista, aki ráadásul még a n betűs szót is leírta. Csak hát a fentieket nem én találtam ki, hanem így működik ma a germanizált Európai Unió. Lőtéri kutyát nem érdekli a valóság, a lőtéri macskát nem érdeklik a szabályok, pláne a sokat emlegetett emberi jogok, csak az számít, hogy ki van-e adva feladatnak, hogy a legbénább füllentésekre is bólogassanak a központban. Ugyanis ebben az esetben szó sincs színvonalasan előadott hazudozásról, amivel a delikvens megmalmozza az illetékes brüsszeli elvtársat, hogy lehúzza pénzzel; mindenki tisztában van vele, hogy pont ugyanolyan európai határ a lengyel-fehérorosz, mint a magyar-szerb. Csak abba a helyzetbe kerültünk, hogy az egyik fél (Magyarország) teljesen korrekt és becsületes álláspontját büntetik, míg a másik, félkegyelműeknek is átlátszó hazugságát körbetapsolják és honorálják.

De miről is van szó?

Donald Tusk lengyel miniszterelnök észt, lett és litván kollégájával együtt felhívással fordult az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökéhez, kérve az EU Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös külső határai megerősítésének támogatását. A négy miniszterelnök a PAP lengyel hírügynökség által megszerzett, az EU csütörtökön kezdődő csúcstalálkozója előtt elküldött levelében azzal érvelt, hogy az Európai Unió Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határa mentén kiépítendő védelmi infrastruktúra hatékony eszköz lenne az uniót onnan fenyegető katonai és egyéb hibrid támadásokkal szemben. A négy miniszterelnök szerint a közösen indítványozott projekt kivitelezéséhez – tekintettel annak méreteire és költségére – különleges támogatásra van szükség az Európai Uniótól mind politikai, mind pénzügyi téren.”