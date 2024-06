Megrázó: szinte nulla a túlélés esélye az ukrán fronton (VIDEÓ)

Még most is rettegnek a sorozás elől elmenekültek

A Tényeknek nyilatkozó ukrán menekültek

átszöktek a határon, csak így tudták megakadályozni, hogy elvigyék őket.

A legtöbbjük családja ugyanakkor Ukrajnában maradt, akikkel nagyon nehezen tudják tartani a kapcsolatot. A stábtól azt kérték, hogy ne mutassák az arcukat és a hangjukat is torzítsák el, mert még most is félnek, hogy valahogy hazaviszik őket.

Szijjártó: A vészféket az európai emberek június 9-én meghúzhatják

Brüsszelben azonban ennek ellenére tovább erőltetik a háború folytatását és el akarják nyomni a békepárti erőket.