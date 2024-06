Megint Úzvölgyében jártak a románok, Orbán Viktor is eszükbe jutott

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Veres Nándor

Június 13-án megtartották Romániában az Úzvölgyébe szervezett felvonulást és megemlékezést. Az eseményen jelen voltak a csendőrök is, de sokkal kisebb létszámban, mint az elmúlt években. Az ünneplő tömeg is jóval kisebb volt, mint korábban, de így is viszonylag sokan megjelentek a felvonuláson.

A szervező, Mihai Tîrnoveanu az RMDSZ-t, Orbán Viktort és a magyar államot tette felelőssé a románokat ért „elnyomásért”, a temető „elmagyarosításáért”

– számolt be az eseményről a Maszol.

A lap arról is beszámolt, hogy délután 16.30 körül már gyülekeztek a résztvevők az úzvölgyi katonatemetőben, akik többnyire személygépkocsikkal és kisbuszokkal érkeztek.

Bár még el sem kezdődött a megemlékezés, egy hordozható hangszórón már bömböltették a hazafias dalokat.

A szokásos sorakozót a temetőn kívül tartották meg, ezt követően együtt vonultak be a sírkertbe, hogy megemlékezzenek a román katonákra, akikkel kapcsolatban már a román történészek is elismerték, hogy nem ott vannak eltemetve.

Az ünnepség első hivatalos programja a román himnusz eléneklése volt.

Később a sírkertben felolvasták a szerintük a itt nyugvó román katonák neveit, majd az ortodox pópák szertartása következett.

***