Kritizálta a progresszív ideológiákat, nem engedik be a francia nagykövetségre

Nyitókép: MTI/EPA/Ian Langsdon

Azzal vádolja hazája budapesti nagykövetségét Philippe Pellet, egy Magyarországon élő francia kutató, hogy LMBTQ-ügyekben való nyilvános kiállásai miatt feketelistára tette a budapesti francia képviselet,

egy nyilvános rendezvényükről is kitiltották – szerinte hamis indoklással.

Philippe Pellet Franciaországban geológusként dolgozott, mielőtt 2005-ben a General Electric munkatársaként Magyarországra költözött volna. 2020 januárja óta programkoordinátorként segíti a Hungary Helps segélyprogramot, 2021-től pedig az NKE Vallás és Társadalom Kutatóintézetén kutatja a vallás és a szekularizmus kapcsolatát Franciaországban és Európában. Ebbéli minőségében írta meg 2023-ban L’ordre moral renversé (A felforgatott erkölcs) című könyvét,

melyben Franciaország az emberi jogoktól való lassú eltávolodásának okait és mechanizmusait elemzi,

és azt állítja, hogy az abortusz legalizálása ebben a folyamatban döntő szerepet játszik. Vallja:

„A Francia Köztársaság olyan emberi jogokat támogat, amelyek egyre távolabb kerülnek a keresztény elvektől és a francia hagyományoktól, és amelyek az egyének azon jogává mutálódtak, hogy a legvadabb és legtermészetellenesebb vágyaikat teljesítsék, mint például a nemváltás, az azonos neműek házassága, a testtel való szabad rendelkezés joga és az abortuszhoz való jog.”

Szintén 2023-ban történt, hogy David Pressman felhívására az EU legtöbb tagállama – de még a magyarnál jóval szigorúbb melegjogi törvényeket alkalmazó Románia és Észak-Macedónia is – közös nyilatkozatban ítélte el a Budapest Pride apropóján a gyermekvédelmi törvényt és „az LMBTQI+ közösség megbélyegzéséhez” hozzájáruló, állítólagosan a „diszkriminációmentesség, a nemzetközi emberi jogi törvények és az emberi méltóság elveivel” ütköző politikai retorikát.

Ehhez a nyilatkozathoz kötődik Pellet első nyilvános politikai kiállása: miután a nyilatkozathoz Franciaország is csatlakozott, nyílt levelet írt a francia nagykövetnek, melyben a nyilatkozatot „igazságtalan kezdeményezésnek” minősítette, megvédte a gyermekvédelmi törvényt, és az egyébként gyakorló katolikus nagykövetnek, Claire Legras-nak azt is leírta, hogy „Magyarország ilyen módon történő támadása egyenértékű a katolikus egyház tanításának való ellentmondással”. Emellett idén márciusban részt vett a Szent István Intézet tüntetésén is, melyet az intézet a francia nagyköveti rezidencia elé szervezett az abortuszhoz fűződő jog francia alkotmányba emelése elleni tiltakozásul.

Ez lehetett az a pont, amikor a francia nagykövetség eldöntötte: tiltólistára teszi.

Pellet elmondta: korábban is nehézségekbe ütközött, amikor egy teremtésvédelmi konferencia terve kapcsán elutasította a vele való együttműködést a Francia Intézet azzal az indoklással, hogy „a Francia Intézet nem vehet részt olyan rendezvényen, amelynek témája a teremtés”, mert ez a témafelvetés feltételezi, hogy van teremtő, ilyen tartalmú állítást pedig a szekuláris francia állam dolgozói nem tehetnek. Idén áprilisban viszont a nagykövetség szintet lépett: kitiltották egy rendezvényről.