„Indul a magyar EU-elnökség” – Orbán Viktor pénteken Olaf Scholz német kancellárral egyeztetett

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

2024 második felében Magyarország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét, július 1-jétől december 31-ig. A közelgő időszak kapcsán Orbán Viktor pénteken egy bejegyzést meg is osztott közösségi oldalán, amelynek tanulsága szerint a magyar kormányfő már egyeztetett is a közelgő magyar EU-elnökség kapcsán Olaf Scholz, német kancellárral.

Indul a magyar EU-elnökség. Egyeztetés Olaf Scholz német kancellárral

– írta a bejegyzésében Orbán Viktor.

A miniszterelnök bejegyzését itt tekintheti meg:

***