Bolíviában letartóztatták a puccsra készülő tábornokot

Nyitókép: Ministry of Government of Bolivia / Anadolu via Getty Images

A bolíviai rendőrség letartóztatta a sikertelen puccskísérlet vezetőjét, Juan José Zúñiga tábornokot. A katonák azután rohamozták meg az elnöki palotát Bolívia fővárosában, La Pazban, miután az elnök felmentette Zúñiga tábornokot a tisztségéből, és új katonai vezetőt nevezett ki.

A fegyveres erők három vezetője azért jött, hogy kifejezze a megdöbbenésünket. Új kormány lesz, változnak dolgok, de az országunk nem folytathatja így tovább

– mondta Juan José Zúñiga tábornok.

Zúñiga emellett azt nyilatkozta egy helyi televíziónak, hogy „át akarja alakítani a demokráciát”, és hogy kormányváltás lesz.

Elítéljük a bolíviai hadsereg egyes egységeinek szabálytalan csapatmozgását. Tiszteletben kell tartani a demokráciát

– reagált Luis Arce államfő az X közösségi portálon a katonai puccskísérletre.

Az elnök a lakosság segítségét kérte, hogy megfékezzék a támadást. A korábbi elnök, Evo Morales szintén Luis Arce mellé állt, és mozgósította a támogatóit. A volt elnök hangsúlyozta, hogy nem engedik meg, hogy a fegyveres erők megsértsék a demokráciát, és megfélemlítsék a népet.

A BBC cikke szerint tüntetők vonultak az utcára a kormány támogatására. Mindeközben a rendőrség elfogta és letartóztatta Zúñigát, az ügyészség pedig büntetőeljárást indított.

