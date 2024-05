Tiltakoznak a lengyelek a varsói polgármester vallásellenes húzása miatt

Nyitókép: Klaudia Radecka /NurPhoto via AFP

Lengyelország szerte nagy tiltakozásokat váltott ki Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester döntése, miszerint eltávolítja a vallási szimbólumokat az önkormányzati épületekből – számolt be róla az EurActiv. Trzaskowski még május 8-án rendeletet adott ki az „egyenlő bánásmód normáiról”.

A rendelet többek között megtiltja a vallási szimbólumok elhelyezését a varsói önkormányzati irodák falán és a dolgozók asztalán.

A munkavállalók azonban továbbra is viselhetik a szimbólumokat a testükön és a ruházatukon. Trzaskowski döntése ugyanakkor felháborított számos konzervatív csoportot, valamint az ellenzéki jobboldali pártokat is (Jog és Igazságosság, Konföderáció), amelyek az ügyet felkarolták az EP-kampányukban is. A Konföderáció politikusai szerint a főpolgármester a döntésével a lengyelek vallásszabadságát támadja.

Egy ilyen döntést nem csak egyetlen katolikus, de egyetlen civilizált ember sem nézhet el. A lelkiismereti és vallásszabadság a kulturális és civilizációs örökségünk része”

– mondta Michal Wawer, a Konföderáció képviselője.

Malgorzata Gosiewska, a Jog és Igazságosság parlamenti képviselője kérelmet nyújtott be a Mazóvia vajdaság – ehhez a közigazgatási egységhez tartozik Varsó – tartományi közigazgatásához, hogy nyilvánítsa törvénytelennek a rendeletet. Eközben az Ordo Iuris ultrakonzervatív jogi intézet feljelentést tett Trzaskowski ellen hivatali visszaélés miatt.

Az intézet a honlapján közzétett nyilatkozatban a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való alkotmányos jogra hivatkozott, beleértve a vallás különböző formáinak kifejezéséhez való jogot, valamint arra a 2010-es szenátusi határozatra, amely szerint „a kereszt iskolákban, kórházakban és közhivatalokban történő betiltására irányuló minden kísérlet Lengyelország hagyományait, örökségét és nemzeti büszkeségét sérti”.

Az Ordo Iuris emlékeztetett az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Lautsi v. Olaszország ügyben hozott ítéletére is, amely kimondta, hogy a feszületek iskolai tantermekben való elhelyezése nem sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét.

Jaroslaw Kaczynski, a Jog és Igazságosság vezetője az Európai Néppártot (EPP) azzal vádolta, hogy

ki akarják iktatni a vallást az emberek életéből”.

A politikus szerint az EPP elakarja pusztítani az emberek hitét, azt a meggyőződést, hogy az ember több mint egyszerű homo sapiens, akiknek lelke van, és Isten képére teremtett emberi lények. Trzaskowski azonban a kritikák ellenére megvédte döntését, hangsúlyozva, hogy az új szabályok nem a vallás elleni harcot, hanem a város „világi jellegének biztosítását” célozzák.

„Ne őrüljünk meg. Senki sem szándékozik Varsóban semmilyen vallás ellen harcot vívni. A főváros is mindig tiszteletben fogja tartani a hagyományait. (...) De Lengyelország világi állam, és Varsó ennek az államnak a fővárosa” – írta az X-en.

Hozzátette, hogy mindenkinek joga van a hitéhez, beleértve a köztisztviselőket is, de mindenkinek, aki a hivatalba jár dolgát intézni, joga van ahhoz, hogy semleges hivatalban érezze magát.