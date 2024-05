Nyitókép: ROMAN PILIPEY / AFP

„Zelenszkij népszerűsége jelenleg ott tart, ahol a háború kirobbanása előtt mérték. A megítélése már akkor is alacsony volt. Vannak olyan források, amelyek szerint már a 2021 végén mértnél is kisebb az elnök támogatottsága. Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) friss jelentése szerint is egyre inkább aggasztja a nyugati kormányokat az ukrán vezetés támogatottságának katasztrofális csökkenése.

Az amerikaiak és az európaiak által végzett, nem nyilvános közvélemény-kutatásokat hozzák fel, amelyek szerint Volodimir Zelenszkij támogatottsága 17 százalékra esett, és tovább csökken. Az SZVR szerint Zelenszkij népszerűsége a »szüntelen ideológiai megdolgozásnak« alávetett ukrán fegyveres erőknél sem haladja meg a 20 százalékot, ezért az ukrán államfő kétségbeesetten próbál »megszabadulni a megbízhatatlan emberektől«.

Nagyszabású tisztogatás zajlik a hadsereg közegében, átrendeződés a kormányban, az SZBU [Ukrán Biztonsági Szolgálat] és a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetésében. A nyugati lapok egyre nyíltabban emlegetik fel, hogy még az afrikai diktátorok sem engedik meg ezt maguknak, és tartanak ilyen-olyan választásokat.

De adott esetben nem is az a fontos, hogy ki miként értelmezi az ukrán törvényeket. Zelenszkij támogatottságát eleve aláássa a legitimációja körül folyó viták mellett Ukrajna jelenlegi siralmas helyzete. Az ukránok ugyanis még emlékeznek arra, hogy mit is ígért öt éve, és mi lett helyette.”