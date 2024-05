Nyitókép: AFP/AYTAC UNAL

„Kínában a nyúl után a sárkány következett, New York meg idén is tele van patkányokkal. A baj nem új keletű, viszont a gyógyír évek óta késik, a városban becslések szerint mintegy hárommillió barna patkány szaladgál szabadon, ami egyre súlyosabb egészségügyi problémákat is felvet. Pestisjárvány ugyan nem dúl, de a leptospirózis már a kapukon belül van, a patkányok vizeletével való érintkezés által terjedő megbetegedések száma jelentős mértékben emelkedik. Olyannyira, hogy a város polgármestere elérkezettnek látta az időt a krízis kezelésére. Amire persze többféle lehetőség is kínálkozik, de a méreg kihelyezése aggályosnak tűnik, és egy másfajta lavinát indíthatna el, de egy százezres, jól képzett macskahadsereg rövid időn belüli felállítása sem tűnik kivitelezhetőnek.

Eric Adams ezért aztán bejelentette, hogy szeptemberben Nemzeti városi patkánycsúcs elnevezéssel konferenciát tartanak rágcsálóügyben, amelyre a helyi erőkön kívül meghívják Boston, New Orleans és Seattle legjobb szakembereit is, »hogy jobban megértsék a városi patkányokat és azt, hogy miként lehet kezelni a populációjukat«.

Kathleen Corradi, New York City rágcsálócsökkentési igazgatója, ismertebb nevén a patkánycár, üdvözölte az ötletet, és hozzátette, hogy a város büszke arra, hogy otthont adhat a rendezvénynek, mivel »annak ellenére, hogy legközelebbi városi társaink, megle­pően kevés kutatás van a városi patkányokról és kezelésükről«. Eric Adams pedig sajtóközleményében kiemelte, hogy »a legjobb módja az ellenségünk legyőzésének, ha megismerjük«. Mindketten gyönyörű, kifinomult, mondhatnánk érzékeny szóhasználattal éltek tehát, de úgy tűnik, mégsem voltak elég óvatosak.

A radikális állatvédők ugyanis azzal a váddal illették a városvezetőt, hogy »gazemberré teszi a patkányokat« (bármit is jelentsen ez), és ugyanezzel a lendülettel felszólították, hogy »mutasson kedvességet és tiszteletet minden New York-i lakos iránt«. És ha már adódott a lehetőség, azt is közölték menten, hogy küldenek egy »empátiakészletet« a polgármesternek, amely tartalmaz egy »A patkányoknak jogaik vannak« feliratú bögrét és egy lépésről lépésre útika­lauzt az együttérzéshez. Na szóval az van, hogy jól kivehetően végképp megtébolyodtak a srácok.”