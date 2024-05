Ferenc pápa ismét meggondolatlan kijelentéseket tett

Nyitókép: TIZIANA FABI/AFP

Emlékezetes volt, amikor Ferenc pápa pár nappal ezelőtt az olasz püspöki konferencián meglepő igénnyel lépett fel: azt kérte, hogy legyenek kedvesek nem felvenni több homoszexuálist az olasz szemináriumokba. Majd viccesen azt is hozzátette, hogy bizonyos szemináriumokban így is túl sok a „buzulás”. Ezért később elnézést kért az egyházfő, de ismét elővették egy elszólása miatt. Állítólag azt mondta fiatal papok egy csoportjának, hogy „a pletykálkodás egy női szokás”, két nappal azután, hogy bocsánatot kért a homofóbnak titulált megjegyzéséért – írta meg a Guardien.

A megjegyzés állítólag egy csütörtöki zárt ajtós találkozón hangzott el egy csoport frissen felszentelt pap társaságában Rómában – derül ki az Il Silere Non Possum, a vatikáni hírekkel foglalkozó honlapon megjelent cikkből, amelyet aztán több olasz napilap és hírügynökség is közölt. A 87 éves pontifex a beszámolók szerint azt tanácsolta a papoknak, hogy

ne „rosszmájúskodjanak” a plébániákon és a gyülekezetekben, mielőtt állítólag azt mondta: „A pletykálkodás egy női szokás”. Hozzátette: „Mi viseljük a nadrágot, nekünk kell kimondanunk dolgokat”.

Marco Perfetti, az Il Silere Non Possum igazgatója elmondta, hogy az oldalnak van hangfelvétele a vitáról, amelyet állítása szerint az esemény több résztvevője is rögzített, és amelyet forrásokkal is alátámasztottak. „Megvan a felvétel, amelyen a pápa ezt mondja” – mondta.

A pápa a nyilvánosság előtt kedvezően nyilatkozott a nőkről és bátorította fejlődésüket, többek között azzal, hogy nőket nevezett ki vatikáni vezető pozíciókba. Áprilisban így nyilatkozott: „Imádkozzunk azért, hogy a nők méltóságát és értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy a világ különböző részein véget érjen a diszkrimináció, amellyel szembesülnek”.

A múltban azonban a nőket is megrázta szavaival. Apácákhoz szólva 2013-ban azt mondta: „Légy anya, ne pedig vénlány!” 2014-ben pedig „szamócának a tortán” nevezte, hogy több nőt is kineveztek a Vatikán nemzetközi teológiai bizottságába.