Elnézést kért Ferenc pápa a „buzulás” szó használata miatt

Korábban megírtuk, hogy Ferenc pápa az olasz püspöki konferencián meglepő igénnyel lépett fel: azt kérte, hogy

legyenek kedvesek nem felvenni több homoszexuálist az olasz szemináriumokba.

Majd viccesen azt is hozzátette, hogy bizonyos szemináriumokban így is túl sok a „buzulás”. A pápa azóta megbánta szavait és elnézést kért a melegek számára sértő szó használata miatt – számolt be a Vatikán közleményéről a CNN.

A pápának nem állt szándékában bárkit megsérteni vagy homofób kifejezéseket használni, és elnézést kér mindenkitől, akiket megsértett a kifejezés használatával, ahogyan arról mások beszámoltak”

– áll a szentszéki közleményben.

„Ahogyan azt a pápa többször elmondta, az egyházban mindenki számára van hely, senki sem haszontalan vagy felesleges” – hívták fel a figyelmet Ferenc pápa korábbi szavaira.