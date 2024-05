Melegstopot hirdet Ferenc pápa az olasz szemináriumokban

Nyitókép: képernyőkép / YouTube / 60 Minutes

Megbeszélést tartott az olasz püspöki konferenciával múlt héten Ferenc pápa, melyen meglepő igénnyel lépett fel: azt kérte tőlük, hogy legyenek kedvesek nem felvenni több homoszexuálist az olasz szemináriumokba.

Eközben viccelődve azt is megjegyezte, hogy bizonyos szemináriumokban így is túl sok a „buzulás”

– tudta meg egymástól független forrásokból a La Repubblica.

Az olasz katolikus egyházban a meleg szeminaristák kérdése hónapok óta parázs vita tárgya, miután tavaly novemberben a püspökök új szemináriumi szabályzatot fogadtak el – ugyanakkor kihirdetni még nem tudták, mert a szöveg azóta is felülvizsgálat alatt áll a Vatikánban. Az új szabályzat változtatna azon a 2005 óta tartó gyakorlaton, hogy az egyház – a homoszexuális egyének tisztelete mellett – nem engedhet be szemináriumaiba senkit, aki „a homoszexualitást gyakorolja”, „mélyen meggyökeredzett homoszexuális tendenciákat mutat”, vagy „támogatja az úgynevezett melegkultúrát”.

Ezzel a rendelkezéssel elvben nem csak a szexuális életet élő melegek, hanem minden homoszexuális ki volt zárva a papságból.

A tavaly novemberi püspöki konferencián épp ez a téma szolgáltatta a vitára a legtöbb apropót: az olasz püspökök többsége olyan értelmezést támogatott, amely élesen elválasztja a homoszexuális aktust a homoszexuális hajlamtól, és a minden szexuális orientációjú papra egyaránt érvényes cölibátus jelentőségét hangsúlyozta. Ezzel megnyílt volna az út azelőtt, hogy a szemináriumokba cölebsz életet vállaló homoszexuálisokat is felvegyenek. Az olasz püspökök ezt ellenző kisebbsége vetette fel az ügyet múlt héten a pápának, melyre Őszentsége a fenti helyzetértékeléssel és javaslattal válaszolt, és elmondta azt is, hogy az olasz püspökök elképzelése már csak azért is életszerűtlen, mert a gyakorlatban ahhoz vezetne, hogy a homoszexuális papok kettős életet élnek, és meghasonulnak önmagukkal.