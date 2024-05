Elege lett a lengyeleknek: hazazavarnák az ukrán férfiakat harcolni

Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A lengyelek több mint fele támogatja, hogy a hadköteles ukránok visszatérjenek hazájukba – derül ki a Rzeczpospolita című lap számára készített legfrissebb IBRiS-felmérésből. A megkérdezettek 51 százaléka gondolja úgy, hogy Lengyelországnak vissza kellene küldenie a hadköteles korú ukrán férfiakat, 39 százalék ellenzi, 10,3 százalék pedig bizonytalan a kérdésben.

A visszatérés segítését elsősorban a nők (59 százalék), a 70 év felettiek (64 százalék), a kisvárosok lakói (63 százalék) és az alapfokú végzettséggel rendelkezők (65 százalék) támogatják. Ezzel szemben az ellenzők elsősorban a 18-29 éves fiatal felnőttek (88 százalék), a közepes méretű városok lakói (55 százalék) és a felsőfokú végzettségűek (45 százalék).

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az ukrán kormány nemrégiben elrendelte, hogy a 18 és 60 év közötti férfiak csak Ukrajnán belül kaphatnak útlevelet, ezzel is ösztönözve őket a mozgósításra való visszatérésre. Ennek eredményeképpen a konzuli hivatalok leállították az új személyazonossági okmányok, útlevelek és jogosítványok kiállítását. Az okmányok érvényességének meghosszabbításához az ukránoknak be kell mutatniuk a kizárólag Ukrajnában beszerezhető katonai nyilvántartási igazolást.

Dimitro Kuleba ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy

a külföldön tartózkodás nem mentesíti az állampolgárokat a hazájuk iránti kötelezettségeik alól.

Kijelentette, hogy az ukránok jogainak és érdekeinek védelme külföldön továbbra is prioritás a külügyminisztérium számára, de az orosz agresszióval szemben a legfőbb prioritás a nemzetvédelem.