A „rossz turisták” ellen lázadnak világszerte

Azzal is gondok akadnak, hogy ha sok pénzt is hoz a turizmus, az nem egyenlően oszlik el a helyiek körében, például a Kanári-szigetek turistaparadicsomaiban a lakosság harmada a szegénységi küszöbön él. Hiszen ha a helyiek is látnák a hasznát a turizmusnak, kevesebb lenne a felzúdulás – véli a lap által megkérdezett szakértő.

Egyes országok igyekeznek a „megfelelő” turisták számára vonzó célponttá válni, így Új-Zéland vagy Izland a természeti környezetet kedvelő minőségi turistákra helyezné át a hangsúlyt a marketingben, ahogy Amszterdam is igyekszik füves bulivárosból a kultúrturisták célpontjává válni.

Eközben más módokon is igyekeznek jobb viselkedésre bírni a turistákat: figyelmeztetésekkel, „fogadalmakkal”, de az említett adók és illetékek is ebbe a sorba tartoznak, Velence a maga 5 eurós beugrójával még egész szerény, Bhutánban 2019 óta napi 100 dolláros idegenforgalmi adót kell fizetni;