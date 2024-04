Vezető amerikai intézet: fennáll a veszélye egy jelentős orosz áttörésnek

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Az Ukrajinszka Pravda arról ír, hogy az Institute for the Study of War (ISW) szakértői szerint az oroszok fokozhatják támadásaikat az amerikai fegyverszállítás megérkezéséig. Az ISW úgy véli,

az ukránok további súlyos veszteségeket szenvedhetnek el a frissen megszavazott segély megérkezéséig,

hiszen több hét múlva érnek csak az ukrán frontra az amerikai fegyverek. Leszögezik:

a következő hetekben fennáll a veszélye egy hadműveleti szempontból jelentős orosz áttörésnek,

bár szerintük az ukránoknak nagyobb mozgásterük lehet rövid távú kockázatot vállalni, ha biztosak abban, hogy hamarosan utánpótlás érkezik.

Az elemzők mindennek ellenére hangsúlyozzák: 2024 júniusára Ukrajna szerintük sokkal jobb hadműveleti helyzetben lesz, mint most, és az orosz katonai vezetés szerintük fontolóra veszi a változtatásokat a júniusra tervezett offenzívában.