Tőlük kell félnie Ursula von der Leyennek – mutatjuk a hét aspiránst, aki az EU nagyasszonyának székébe ülhet

Kristalina Georgieva

Charles Michel, az Európai Tanács leköszönő elnöke az áprilisi rendkívüli EU-csúcstalálkozót megelőzően kijelentette, hogy a következő Bizottság gazdasági fókuszú lesz – ami miatt a legalkalmasabb a Nemzetközi Valutaalap jelenlegi igazgatója lenne az Euronews szerint, ugyanis a volt uniós költségvetési biztos neve örökzöld, mindig az uniós kulcspozíciók körül keringett, még 2019-ben is, amikor végül Von der Leyent kinevezték. Noha Georgieva olyan szempontból hátránnyal indulna jelöltként, hogy nemrég nevezték ki újra az IMF igazgatójának, valamint a többi jelölthez képest kevesebb kapcsolata van a kulcsfontosságú brüsszeli döntéshozókkal.

Andrej Plenković

Az Európai Néppárt (EPP) egyik preferáltja a horvát miniszterelnök lenne, aki az Euronews szerint kísértésbe eshet, hogy nemzetközi karrierre törekedjen, különösen akkor, ha pártja vereséget szenved a héten esedékes országos választásokon. Viszont a politikusnak a lap szerint túl szakpolitikai a profilja.

Roberta Metsola

Metsolának Von der Leyen volt a mentora több szemszögből is, a Bizottság jelenleg vezetője egy ízben maga is azt mondta a fiatalabb politikustársának, hogy „te lehetsz a változás motorja”. Rövid nemzetközi karrierje során Metsola ki is fényesítette néppárti referenciáit, és ő volt az első uniós politikus, aki Kijevben találkozott Zelenszkijjel, miután Oroszország lerohanta Ukrajnát. Viszont a lap szerint ő nem annyira esélyes jelölt nemzetközi tapasztalatának hiánya miatt, valamint amiatt, hogy nem volt eddig kormányzati munkája.

Kyriakos Mitsotakis

A görög miniszterelnök szintén az EPP ásza lehet, Manfred Weber néppárti frakcióvezető egy nemrégiben közzétett tweetjében azt mondta, hogy Mitsotakis „az EPP vezetésének legjobbja”.

Ráadásul sok uniós vezető körében népszerű a görög miniszterelnök, nemrég a következő uniós ciklus három fő mozgatórugóját emelte ki: a stratégiai autonómiát, a versenyképességet és az élelmezésbiztonságot. Metsolával ellentétben neki van korábbi uniós vezetői tapasztalata, azonban a lap szerint belpolitkai botrányok dúsítják karrierjét.

Christine Lagarde

Az Európai Központi Bank (EKB) jelenlegi vezetője szintén jó választás lehetne Von der Leyen pozíciójára az Euronews szerint, ha beigazolódna Michel jóslata a „gazdasági” Bizottságról – különösen, ha a tárgyalások patthelyzetbe kerülnek. A lap szerint személyének legfőbb előnye a többiekkel szemben, hogy bárhol is dolgozott eddig, a francia kormánytól kezdve az IMF-en át az EKB-ig, mindenhol jó eredményeket ért el. Hátránya viszont, hogy egyes uniós tisztségviselők szerint túl közel áll Macronhoz.

Klaus Iohannis

Mi van akkor, ha Charles Michel téved, és újfent „geopolitikai” bizottság kell? – ezzel a felvetéssel rántaná elő az Euronews elemzése a román elnököt a kalapból Von der Leyen helyére. Érdekesség, hogy Iohannis a NATO főtitkári pozíciójára is pályázik – bár úgy tűnik, hogy Mark Rutte holland miniszterelnök előnyben van ebben a versenyben –, így kész elképzelése van Európa védelméről, amely a következő Bizottságban is hasznosítható lehet.