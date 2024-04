Megdöbbentő jelentés: Oroszországot gyanítják a „Havanna-szindróma” mögött

Nyitókép: Yamil Lage/AFP

A The Insider, a Der Spiegel és a CBS 60 Minutes új közös vizsgálata azt sugallja, hogy a rejtélyes tünetegyüttes, amely az elmúlt években több amerikai diplomatát is érintett, egy orosz hírszerző egységhez köthető.

A „Havanna-szindróma” valószínűleg az orosz hírszerzéssel hozható összefüggésbe – állapítja meg a médiajelentés.

A több sajtóorgánum közös vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy a „Havanna-szindróma”, az amerikai diplomatákat az elmúlt években sújtó titokzatos betegség összefügghet az orosz titkosszolgálatok hangfegyvereinek használatával. A jelentés szerint „a feltárt bizonyítékok arra utalnak, hogy a megmagyarázhatatlan rendellenességek, más néven Havanna-szindróma okai az orosz GRU 29155-ös egység tagjai által használt irányított energiájú fegyverek használatából származhatnak.”

Az orosz GRU 29155-ös egység felelős a külföldi műveletekért, és számos külföldön történt incidensért felelősek, köztük Szergej Szkripal orosz disszidens 2018-ban az Egyesült Királyságban történt megmérgezéséért .

Először 2016-ban jelentették be, amikor amerikai diplomaták Kuba fővárosában arról számoltak be, hogy éjszaka megbetegedtek és átszúró hangokat hallottak. A tünetek változatosak voltak, véres orrról, fejfájásról és látásproblémákról számoltak be az érintettek. A vizsgálatok arra jutottak, hogy egy külföldi szervezet támadja meg az amerikai személyzetet egy meg nem határozott szonárfegyver segítségével.

A most elkészült oknyomozó anyag szerint orosz hírszerzők által használt hangfegyverekkel vehették célba az érintett diplomatákat. Az amerikai hatóságok tavalyi jelentése szerint nem valószínű, hogy egy idegen hatalom felelős ezekért a tünetekért. A Kreml visszautasította a vádakat.