Fico szerint a Nyugat most Szlovákiát bünteti a „rossz” államfőválasztás miatt

Nyitókép: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images

Ahogy korábban megírtuk, a nyugat-európai elit köreiben nem aratott osztatlan sikert a szlovák elnökválasztás eredménye. Most ezt a feltevést erősítette meg Robert Fico, aki úgy véli, hogy Nyugat Szlovákiát bünteti azért, mert nem Ivan Korčok lett az államfő. Meglátása szerint akár az uniós alapok lehívása is veszélybe kerülhet az elnökválasztás eredménye miatt – írta meg az Infostart.

A Hlas kormánypárt elnöke, Peter Pellegrini meggyőző fölénnyel megnyerte a választást, megválasztása pedig alapvető változásokat hoz majd a kormánykoalícióban. Többek között új házelnökre lesz majd szükség.

Folytatódik a jól bevált zsarolási játék

Robert Fico Facebook-oldalán is gratulált Pellegrininek, ugyanakkor felhívta arra is a figyelmet, hogy az elnökválasztás eredménye miatt az Európai Bizottság valószínűleg „rá fogja vetni magát az uniós alapokra”. Tehát zsarolási alapnak fogják felhasználni a Szlovákiának járó uniós forrásokat. Fico szerint a kormány fő célja továbbra is az, hogy jobb, nyugodtabb, biztonságosabb élet legyen Szlovákiában.

Emelett Fico kijelentette, hogy Peter Pellegrini államfővé választásával néhány változtatást kell végrehajtania a kormánykoalíciónak. Pellegrini lemond a Hlas párt elnöki posztjáról és párttagságáról, de egyelőre nem közölte, ki váltja majd őt a párt élén.

Az új elnök úgy véli, lesz alkalmas jelölt a posztra, és államfőként kötelessége lesz majd megszólalni, ha a kormány az alkotmánnyal ellentétesen cselekedne.

Pellegrini deklarálta a kormány stabilitását és a Hlas minisztereinek elkötelezettségét a programjuk teljesítése mellett. A lap szerin a koalíciónak meg kell állapodnia arról, ki lép majd a helyére a parlament elnöki posztján. Az eredeti miniszteri posztok nem rendeződnek át a koalíciós pártok között, és az erőviszonyok várhatóan nem változnak az elnökválasztás után.

Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke ugyanakkor úgy véli, hogy alapvetően megváltozik a politikai paletta, de pártja kész tárgyalni a kormánykoalíció további működésének feltételeiről. Pellegrini szerint minden felmerülő kérdés megoldódik majd a június 15-re tervezett beiktatásáig.

