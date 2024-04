Egyre izmosabb Putyinék serege, nagyon komoly bajban lehetnek az ukránok

Boot emlékeztetett, hogy már csaknem négy hónapja annak, hogy befutott az utolsó szállítmány a tengerentúlról a háborúzó országba, „vagyis a jelek szerint igaz az a Churchillnek tulajdonított mondás, miszerint

az USA-ra mindig lehet számítani, ha már kimerült az összes többi lehetőség”.

A szakértő ugyanakkor elmondta: félő hogy

a feltételezések szerint júniusra tervezett orosz offenzíva áttörheti a meggyengült ukrán védvonalakat.

„Még aggasztóbb, hogy egyre nagyobb az orosz sereg, és az ütőereje is nő” – fogalmazott Boot. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz erők fölényben vannak az elektronikus hadviselés, a tüzérség és a légierő területén is. „Ezért is égetően fontos útnak indítani a segélyszállítmányt, amint a szenátus rábólint a mostani döntésre és Joe Biden is aláírja azt”.