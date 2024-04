„Éberséggel” figyelik Le Penék a gyanússá vált AfD-t

Nyitóképen: MTI/AP/Daniel Cole

Le Penéknek egyre gyanúsabb az AfD, miután a német rendszerkritikus párt politikusainak tisztázatlan külföldi kapcsolatai lehettek. Petr Bystront, az AfD EP-listájának második helyén álló politikust azzal vádolják, hogy pénzt kapott Oroszországból; Maximilian Krah, az AfD európai parlamenti frakcióvezetője titkárát pedig Kínának való kémkedés gyanújával tartóztatták le.

„Az AfD-vel kapcsolatban semmit sem zárunk ki. Nagyon éberek maradunk az álláspontjaikkal kapcsolatban”

– jelentette ki Alexandre Loubet, a Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés uniós választási kampányfőnöke. Loubet elítél „minden beavatkozást, bármely hatalom részéről”, és a francia párt elutasít minden kapcsolatot ilyenben érintett emberekkel – írja az Euractiv.

A Nemzeti Tömörülés illetékese fenntartja az ártatlanság vélelmét, ugyanakkor azt javasolja, hogy

majd az EP-választás után térjenek vissza Le Penék és az AfD kapcsolataira.

E francia és német párt az Európai Parlament radikális jobboldali Identitás és Demokrácia (ID) pártcsaládjának két vezető, legbefolyásosabb tagja, a harmadik pedig a Salvini-féle olasz Liga.

Az EP-választás után sokak szerint átrendeződés várható

– és sokan ezt is készítik elő – az európai politika jobboldalán. Most az Európai Néppárttól jobbra az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) és az Identitás és Demokrácia (ID) pártcsaládjai vannak, és pártcsaládokon kívüli jelentős szereplő a magyar kormánypárt, a Fidesz is. Csak az EP-választás után dől el, hogy az új ciklusban miként rendeződhet át a mostani felállás.