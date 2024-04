Amerikai álom után: egyre boldogtalanabb az Egyesült Államok népe

Biden sem lehet boldog

Azt már több kutatás is bebizonyította, hogy a társadalom általános boldogsága hatással van az emberek politikai viselkedésére, és nem csak annyiban, hogy az elégedetlenek inkább szavaznak a hivatalban lévő vezetők kihívóira, habár Joe Bidennek ez is elég rossz hír. Azonban a demokraták szempontjából az is súlyosbítja a helyzetet, hogy az apátiában lévő szavazók hajlamosabbak otthon maradni, ami azt jelenti, hogy Bidennek saját táborát, ezen belül pedig főleg a kisebbségeket és a fiatalokat különösen nehéz lesz aktivizálnia a kampányban. Erre már több közvélemény-kutatás is felhívta a figyelmet.