Trump lesöpörte Nikki Haleyt az elnökválasztási versenyben, itt vannak a reakciók!

Nyitókép: Trump és Haley még a Trump elnökség idején/Olivier Douliery / AFP

***

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Nikki Haley hivatalosan is bejelentette, hogy befejezi elnökjelölti kampányát, miután az úgynevezett szuperkedden is csúnyán vereséget szenvedett Donald Trump korábbi elnöktől.